Incendio in un’azienda agricola di Zocca. 500 animali al sicuro grazie ai vigili del fuoco

Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola nel comune di Zocca, in via Fontaneda, a partire dalle 7:40 di questa mattina. Le fiamme hanno distrutto un ingente quantitativo di rotoballe di foraggio e si sono sviluppate in prossimità di una stalla con circa 500 animali all’interno.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto prima di raggiungere la struttura principale. Nessun animale è rimasto ferito o coinvolto. Sul posto sono operativi circa 20 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di smassamento e spegnimento dei rotoli di foraggio per evitare la formazione di focolai residui.

Il dispositivo di soccorso è articolato su più squadre: la squadra Aib (antincendio boschivo) del Comando di Modena, la squadra del distaccamento permanente di Pavullo n/F e i moduli dei distaccamenti volontari di Fanano e Bazzano.

Le operazioni sono ancora in corso. Il personale rimarrà sul posto fino al completo bonificamento e alla totale messa in sicurezza dell’area