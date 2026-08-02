Incendio in un’azienda agricola di Zocca. 500 animali al sicuro grazie ai vigili del fuoco
Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola nel comune di Zocca, in via Fontaneda, a partire dalle 7:40 di questa mattina. Le fiamme hanno distrutto un ingente quantitativo di rotoballe di foraggio e si sono sviluppate in prossimità di una stalla con circa 500 animali all’interno.
Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto prima di raggiungere la struttura principale. Nessun animale è rimasto ferito o coinvolto. Sul posto sono operativi circa 20 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di smassamento e spegnimento dei rotoli di foraggio per evitare la formazione di focolai residui.
Il dispositivo di soccorso è articolato su più squadre: la squadra Aib (antincendio boschivo) del Comando di Modena, la squadra del distaccamento permanente di Pavullo n/F e i moduli dei distaccamenti volontari di Fanano e Bazzano.
Le operazioni sono ancora in corso. Il personale rimarrà sul posto fino al completo bonificamento e alla totale messa in sicurezza dell’area
https://www.modenatoday.it/cronaca/incendio-azienda-agricola-zocca-rotoballe-2-agosto-2026.html
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