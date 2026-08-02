domenica, Agosto 2, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio in un’azienda agricola di Zocca. 500 animali al sicuro grazie ai vigili del fuoco

Il Faro

Un vasto incendio ha coinvolto un’azienda agricola nel comune di Zocca, in via Fontaneda, a partire dalle 7:40 di questa mattina. Le fiamme hanno distrutto un ingente quantitativo di rotoballe di foraggio e si sono sviluppate in prossimità di una stalla con circa 500 animali all’interno.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto prima di raggiungere la struttura principale. Nessun animale è rimasto ferito o coinvolto. Sul posto sono operativi circa 20 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di smassamento e spegnimento dei rotoli di foraggio per evitare la formazione di focolai residui.

Il dispositivo di soccorso è articolato su più squadre: la squadra Aib (antincendio boschivo) del Comando di Modena, la squadra del distaccamento permanente di Pavullo n/F e i moduli dei distaccamenti volontari di Fanano e Bazzano.

Le operazioni sono ancora in corso. Il personale rimarrà sul posto fino al completo bonificamento e alla totale messa in sicurezza dell’area

https://www.modenatoday.it/cronaca/incendio-azienda-agricola-zocca-rotoballe-2-agosto-2026.html
© ModenaToday

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