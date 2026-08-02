Milano, follia nella notte: si arrampica sull’ex Regione Lombardia, maxi intervento dei soccorsi

Notte di grande tensione a Milano, dove un uomo ha improvvisato una pericolosa scalata sulla facciata dell’ex sede della Regione Lombardia, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine e quattro squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la situazione ed evitare conseguenze drammatiche.

Per raggiungere l’uomo sono stati impiegati anche gli specialisti del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei vigili del fuoco, affiancati da un’autoscala. Il delicato intervento è durato diverse ore e si è concluso intorno alle 8 di questa mattina. Al termine delle operazioni l’uomo sarebbe stato bloccato dalle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le ragioni del gesto né eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti.

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