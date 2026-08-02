domenica, Agosto 2, 2026
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Vigili del fuoco

Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per l’incendio tra Padriciano e Gropada

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco, del corpo forestale regionale e della protezione civile per l’incendio boschivo tra Padriciano e Gropada, in corso dal pomeriggio di ieri.
Durante la notte i vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso operando con squadre a terra e riuscendo a contenere il fronte di fiamma. Presidiate le abitazioni e una casa di riposo, realizzata con l’impiego dei droni una prima mappatura dell’area coinvolta.
Con le prime luci del giorno sono ripresi i lanci d’acqua con tre velivoli: due elicotteri della protezione civile regionale e un elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia.

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