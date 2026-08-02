Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per l’incendio tra Padriciano e Gropada

VIGILI DEL FUOCO

TRIESTE – Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco, del corpo forestale regionale e della protezione civile per l’incendio boschivo tra Padriciano e Gropada, in corso dal pomeriggio di ieri.

Durante la notte i vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso operando con squadre a terra e riuscendo a contenere il fronte di fiamma. Presidiate le abitazioni e una casa di riposo, realizzata con l’impiego dei droni una prima mappatura dell’area coinvolta.

Con le prime luci del giorno sono ripresi i lanci d’acqua con tre velivoli: due elicotteri della protezione civile regionale e un elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia.