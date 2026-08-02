VIDEO – Incendi in Grecia, scontro tra due elicotteri impegnati nello spegnere le fiamme – due morti

Secondo quanto riportato in un comunicato dei Vigili del Fuoco, due elicotteri Bell si sono scontrati in volo durante un’operazione di spegnimento di un incendio boschivo nella zona di Agios Nektarios, nell’Attica occidentale

Le squadre di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente mobilitate e hanno completato l’identificazione e il recupero di tutti i membri dell’equipaggio.

A bordo dei due elicotteri si trovavano in totale quattro persone, di cui due greche e due straniere. Due dei passeggeri sono stati ritrovati vivi, mentre altre due persone sono morte, si tratta di un pilota greco e di uno danese.

Alle ricerche hanno partecipato anche le squadre antincendio a terra, già impegnate nelle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo nella zona di Psatha.