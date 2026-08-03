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Francia, contro il maxi-incendio in Gironda anche 70 pompieri ucraini

Il Faro

Le Temple, 3 ago. (askanews) – Dopo 52 ore di viaggio, settanta vigili del fuoco ucraini sono arrivati in Gironda per partecipare alle operazioni di bonifica del maxi-incendio che dal 22 luglio ha percorso 42mila ettari. Con quindici mezzi, lavorano sui focolai e sui punti ancora caldi per impedire che le fiamme ripartano. È la prima missione dei pompieri ucraini in Francia.

“In Francia è stata inviata una squadra congiunta composta da settanta soccorritori e quindici mezzi per combattere questo incendio boschivo”, dice Krystyna Pertsovych, portavoce dei servizi di emergenza ucraini. “Cerchiamo sempre di aiutare chi ha bisogno, anche se per noi questo è un momento molto difficile, perché siamo in guerra. Ogni giorno i nostri soccorritori lavorano sotto i bombardamenti, ma troviamo comunque il modo di aiutare chi aiuta noi”.

Per Thomas Mimiague, responsabile della comunicazione dei vigili del fuoco della Gironda, “la difficoltà della lingua viene superata in due modi. I colleghi ucraini sono arrivati con interpreti inglese-ucraino, quindi riusciamo a comunicare. E poi, sul campo, il linguaggio dei vigili del fuoco è comune a tutti. Riusciamo a capirci al di là delle barriere linguistiche”.

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