Incendio attività industriale a Capannori

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del Comando di Lucca sono intervenuti a partire dalle ore 23:37 del 31 luglio in via del Fanuccio, in località Marlia, per un incendio che ha interessato un’attività industriale.

L’intervento ha richiesto un ingente dispiegamento di uomini e mezzi, con un massimo di circa 32 unità operative e 10 mezzi provenienti in rinforzo anche dai comandi di Pisa e Firenze, sotto il coordinamento dell’Unità Tecnica di Guardia.

L’incendio ha gravemente danneggiato una porzione di fabbricato di oltre 2.000 metri quadrati, all’interno della quale era collocata una macchina continua per la produzione di bobine di carta.

Le squadre hanno contenuto l’incendio, impedendone la propagazione alle altre aree produttive e di deposito, per poi procedere gradualmente allo spegnimento.

Le operazioni di minuto spegnimento si sono protratte anche nella giornata successiva. Non si registrano persone coinvolte tra i lavoratori presenti durante il turno notturno. Presenti sul posto anche il Sindaco di Capannori e i Carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano.