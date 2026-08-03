Incendio nella notte all’ex base di Licola: fiamme nell’area militare dismessa, arrestato 52enne

Un incendio è divampato nella notte all’interno dell’ex base militare di Licola, in via delle Colmate. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una numerosi residenti e automobilisti hanno notato alte fiamme levarsi dall’area dell’ex installazione dell’Aeronautica Militare, con il rogo ben visibile anche a distanza. L’incendio ha destato preoccupazione tra i cittadini, che hanno segnalato quanto stava accadendo.

L’area interessata dall’incendio ospitava una storica installazione dell’Aeronautica Militare. Dopo la dismissione della base, il sito è rimasto per anni in stato di abbandono e degrado. Negli ultimi tempi l’area è stata inserita tra quelle interessate da interventi di bonifica, risanamento e riqualificazione ambientale.

Le fiamme hanno interessato circa 70mila metri quadrati di macchia mediterranea e vegetazione, un’estensione pari a circa 10 campi di calcio. Dietro l’incendio disastroso ci sarebbe la mano di un 52enne già noto alle forze dell’ordine.

A identificarlo e poi ad arrestarlo dopo accertamenti immediati, i carabinieri della stazione di Licola. L’uomo è stato bloccato davanti alla sua abitazione, non lontano dal rogo.

Avrebbe spontaneamente consegnato un accendino e una bottiglia di alcol etilico ormai vuota.

Secondo una prima ricostruzione, l’arrestato avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie finendo per perdere il controllo del fuoco e distruggendo 7 ettari di vegetazione.

A causa dell’incendio alcune abitazioni sono state sgomberate, fino allo spegnimento. Il 52enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

IL MATTINO