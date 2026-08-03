Incendio sfiora le case a Nughedu, notte di paura all’ingresso del paese
Notte di paura a Nughedu Santa Vittoria, dove un incendio di vegetazione ha lambito il centro abitato arrivando a ridosso di alcune case all’ingresso del paese.
L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando la Sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un rogo sviluppatosi in via Mazzini.
Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Abbasanta, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Oristano. Insieme ai barracelli, i pompieri sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme prima che potessero raggiungere le abitazioni.
https://www.sassaritoday.it/cronaca/incendio-nughedu-notte-3-agosto-2026.html
© SassariToday