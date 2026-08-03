Incendio sfiora le case a Nughedu, notte di paura all’ingresso del paese

Notte di paura a Nughedu Santa Vittoria, dove un incendio di vegetazione ha lambito il centro abitato arrivando a ridosso di alcune case all’ingresso del paese.

L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando la Sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un rogo sviluppatosi in via Mazzini.

Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Abbasanta, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Oristano. Insieme ai barracelli, i pompieri sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme prima che potessero raggiungere le abitazioni.