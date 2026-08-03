Lurago d’Erba, incendio in casa: i vigili del fuoco salvano un cane

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 15.30 intervento di soccorso tecnico urgente in Lurago D’Erba via Roma per incendio suppellettili nel bagno di una abitazione prontamente spenti dai VVF intervenuti con quattro mezzi da Erba, Cantù e Como.

Non si segnalano persone coinvolte.

I VVF provvedevano al recupero di un cane senza conseguenze sulla sua salute che si era rifugiato sotto il letto in una cameretta.

In posto anche 118 e CC

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Ore 13 circa del giorno 2 agosto – intervento di soccorso tecnico urgente a Porlezza via Garibaldi presso la chiesa di Santa Marta, edificio di culto di pregio del 1721, dove una porzione di cornicione si è staccata rovinando sulla pubblica via.

Fortunatamente nessun pedone coinvolto.

In posto i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e Dongo che hanno transennato la strada e provveduto alla messa in sicurezza delle parti pericolanti della facciata