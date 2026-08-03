Nuova emergenza incendi nella Capitale: Vigili del Fuoco impegnati su tre fronti

Un lunedì d’agosto che si trasforma nell’ennesima giornata di passione sul fronte degli incendi per Roma e la sua provincia.

Il quadrante settentrionale della Capitale è tornato a bruciare a causa di una sequenza di roghi divampati in contemporanea intorno alle tre del pomeriggio, tenendo in scacco i Vigili del Fuoco, gli operatori della Protezione Civile e le pattuglie delle forze dell’ordine, mobilitate per contenere l’emergenza.

L’episodio più imponente si è verificato lungo l’asse di Casalotti, precisamente in via Chivasso. Un vasto deposito utilizzato per lo stoccaggio di materiali per l’edilizia è stato divorato da un incendio devastante.

Nel giro di pochi minuti, la combustione dei materiali ha alzato nel cielo una densa colonna di fumo scuro, avvistata da grandissima distanza e da interi quartieri limitrofi come, Boccea, Selva Candida, Montespaccato e Valle Santa.

Le squadre dei caschi rossi hanno cinturato la zona per evitare che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti, mentre gli agenti hanno provveduto a isolare la viabilità.

Tor Cervara: il fronte del fuoco minaccia i palazzi

Non meno delicata la situazione registrata sul versante orientale della città. In via Cesare Tallone, nella zona industriale e residenziale di Tor Cervara, la combinazione tra le temperature torride e le raffiche di vento ha alimentato un focolaio partito dalle sterpaglie.

Le lingue di fuoco si sono estese rapidamente, arrivando a lambire alcune palazzine d’abitazione. I Vigili del Fuoco si sono visti costretti a posizionare diversi automezzi a presidio dei fabbricati, erigendo uno sbarramento tattico per proteggere le abitazioni ed evitare di dover evacuare i residenti.

Fiamme a ridosso dei cantieri a Guidonia

L’emergenza non ha risparmiato l’area metropolitana. A Guidonia Montecelio, nello spazio compreso tra viale Roma e via di Collefiorito, un ulteriore rogo di sterpaglie si è sviluppato nelle immediate vicinanze di un cantiere edile destinato alla realizzazione di nuove palazzine.

Soltanto la prontezza dell’intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio, impedendo che le fiamme avvolgessero i macchinari pesanti e le strutture prefabbricate presenti nell’area di lavoro.

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