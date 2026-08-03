Posata la prima pietra del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta questa mattina a Sacile la cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.

All’evento hanno partecipato il comandante dei Vigili del fuoco di Pordenone Giorgio Basile, il direttore regionale per il Friuli Venezia Giulia Luigi Giudice, il capo del Corpo nazionale Eros Mannino e il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.

Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza della nuova struttura, che consentirà di migliorare la risposta operativa sul territorio e le condizioni logistiche del personale volontario. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dell’area di cantiere.