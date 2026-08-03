Recuperato il corpo della quarta vittima del crollo di Pistunina – Proseguono le operazioni di ricerca degli ultimi due dispersi

Messina, 3 agosto 2026 – È di una donna, e non di un uomo come si era appeso in un primo momento, il quarto corpo estratto dai vigili del fuoco dalle macerie dell’edificio crollato nel rione Pistunina di Messina. La salma di Sara Leone è stata identificata all’obitorio dell’ospedale da familiari. Dispersi risultano ancora due uomini: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

I vigili del fuoco hanno individuato il cadavere nella zona dove si erano concentrate le ricerche degli ultimi tre dispersi.

Il punto di ritrovamento del quarto cadavere, spiegano i vigili del fuoco, è nella zona in cui all’inizio si erano concentrate le operazioni di ricerca. I soccorritori ritengono probabile che i restanti due dispersi possano trovarsi nello stesso fronte di scavo.

Salgono dunque a 4 le vittime accertate del crollo della palazzina: Alessandra Frazzica, 21 anni. Carmelo Leone e sua sorella Rosa.

Intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ingegnere Pietro Leone, uno dei tre indagati per il crollo della palazzina di Messina. Il tecnico è indagato per omicidio plurimo colposo e disastro colposo per il crollo della palazzina di Messina, insieme ad altre due persone. Leone ha progettato l’edificio crollato. Davanti ai pm di Messina, Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone, ha deciso di non rispondere. Era accompagnato dal suo avvocato Sebastiano Campanella.

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