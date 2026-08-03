Roncade, gattino cade in un canale e viene salvato dai Vigili del fuoco

Un miagolio insistente ha permesso di salvare un piccolo gattino finito in un canale di scolo a Roncade. L’intervento dei Vigili del fuoco di Treviso è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 19.15, in via Carboncine, dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti.

Il cucciolo, troppo piccolo per riuscire a uscire autonomamente dal canale, ha attirato l’attenzione con i suoi richiami. Le persone presenti hanno quindi contattato la sala operativa dei Vigili del fuoco, chiedendo l’intervento per mettere in salvo l’animale.

La squadra arrivata sul posto ha recuperato il gattino e lo ha portato fuori dal canale. Fortunatamente il cucciolo, fresco dell’ultima cucciolata e con appena poche settimane d’età, non aveva riportato ferite ed è stato affidato alle cure della persona che aveva richiesto l’intervento.

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