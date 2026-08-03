Rubate le attrezzature mentre i vigili del fuoco affrontano il rogo. «Sciacalli»

Sciacalli in azione mentre i pompieri combattevano il maxi incendio alla piattaforma ecologica. Il consigliere regionale Riccardo Pase: «Un gesto vile che colpisce chi protegge la comunità»

MILANO, 3 agosto 2026 – Mentre erano impegnati a domare il violento incendio divampato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, alcuni ignoti hanno approfittato dell’assenza dei mezzi per mettere a segno un furto ai danni dei Vigili del Fuoco Volontari del Distaccamento di Garbagnate Milanese, sottraendo parte delle loro attrezzature operative.

Un episodio che ha suscitato indignazione e sdegno, poiché il materiale rubato è costituito da strumenti essenziali per gli interventi di soccorso e per la sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della collettività.

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