Sette morti ed oltre trenta feriti, la strage lungo la superstrada: tre vittime umbre

Un bilancio che purtroppo si aggrava, all’indomani della strage lungo la Terni-Rieti. Sono infatti saliti a sette i morti, a seguito del terribile incidente stradale che ha coinvolto un camper, un pullman e due auto nella zona di Colli sul Velino, nei pressi dello svincolo per Greccio, in territorio ternano. Complessivamente sono oltre trenta i feriti.

La dinamica

Lo scontro si è verificato intorno alle 16 di domenica 2 agosto. A chiarire l’effettiva dinamica dei fatti saranno le indagini della procura della Repubblica di Terni che ha affidato gli accertamenti alla polizia stradale della conca con il supporto dei colleghi di Rieti.

Da una prima sommaria ricostruzione, sembra che il camper – che viaggiava in direzione Terni – avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, andandosi a scontrare contro il pullman dell’azienda Troiani, che stava svolgendo il servizio di navetta tra la parte superiore e quella inferiore della cascata delle Marmore. Nell’impatto sono rimaste coinvolte anche due vetture: una seguiva il bus mentre l’altra il camper, che nell’impatto è andato praticamente distrutto.

Sette le persone che hanno persone la vita ed oltre trenta i feriti. Sono stati trasportati in diversi ospedali: Terni, Rieti, Foligno e al policlinico Gemelli di Roma. Tre le vittime originarie del territorio ternano. Il 68enne narnese Giampiero Colasanti, conosciuto da tutti a Narni, meccanico e da anni impegnato nella Corsa all’Anello. La compagna Daniela Bellanca di 59 anni ed infine il 49enne Federico Romualdi di Terni alla guida del bus