lunedì, Agosto 3, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Svio di due vagoni di un treno passeggeri evacuati passeggeri

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

MONTELIBRETTI (RM) – Dalle 5:50 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati nei pressi della stazione di Piana Bella, a Montelibretti, per lo svio di due vagoni di un treno passeggeri, causato probabilmente dall’investimento di alcuni animali.
In collaborazione con il personale ferroviario sono stati evacuati i 450 passeggeri presenti a bordo del convoglio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello scenario.

Potrebbe anche interessarti

Incendio di un autocarro trasportante angurie.

Il Faro

Incendio in un’abitazione nessun ferito – salvato in gatto

Il Faro

Video – Travaso da autocisterna di GPL ribaltatasi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *