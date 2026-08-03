Svio di due vagoni di un treno passeggeri evacuati passeggeri

VIGILI DEL FUOCO

MONTELIBRETTI (RM) – Dalle 5:50 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati nei pressi della stazione di Piana Bella, a Montelibretti, per lo svio di due vagoni di un treno passeggeri, causato probabilmente dall’investimento di alcuni animali.

In collaborazione con il personale ferroviario sono stati evacuati i 450 passeggeri presenti a bordo del convoglio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello scenario.