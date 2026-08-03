Un camion dei Vigili del Fuoco si è ribaltato durante l’incendio di Feliz. Alcuni vigili del fuoco sono rimasti feriti

Domenica pomeriggio, 2 agosto, alcuni membri di una squadra di vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi dopo che il loro camion si è ribaltato nei pressi dell’incendio di Feliz, alla periferia di Hopland.

I cinque membri dell’equipaggio, appartenenti a un’unità di Shasta, si trovavano a bordo di un’autopompa antincendio di tipo 3 quando si è schiantata al numero 2800 di Feliz Creek Road. Sono stati curati in ospedale prima di essere dimessi, ha dichiarato Sherri Wise, portavoce dell’unità Cal Fire di Mendocino.

Wise ha dichiarato di non conoscere l’entità dei danni subiti dal camion, ma ha confermato che rimarrà fuori servizio fino al termine delle indagini sulle cause dell’incidente.

Stavano prestando assistenza per un incendio segnalato per la prima volta intorno alle 15:40 di sabato vicino all’incrocio tra Feliz Road e Road 110 a nord-ovest di Hopland.