Un incendio devastante ha travolto Washington; oltre 700 case ridotte in cenere, 65.000 persone costrette a fuggire | Immagini spaventose

Lo stato di Washington sta affrontando una devastante crisi dovuta agli incendi boschivi, con le fiamme che imperversano nell’area di Spokane, costringendo decine di migliaia di persone all’evacuazione e distruggendo centinaia di case e strutture.

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, mentre i vigili del fuoco, il personale della Guardia Nazionale e le squadre provenienti da tutto il paese si adoperano per contenere i numerosi incendi di grandi dimensioni, in un contesto di siccità, caldo estremo e condizioni pericolose .