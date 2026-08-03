martedì, Agosto 4, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

Un incendio devastante ha travolto Washington; oltre 700 case ridotte in cenere, 65.000 persone costrette a fuggire | Immagini spaventose

Il Faro

Lo stato di Washington sta affrontando una devastante crisi dovuta agli incendi boschivi, con le fiamme che imperversano nell’area di Spokane, costringendo decine di migliaia di persone all’evacuazione e distruggendo centinaia di case e strutture.

Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, mentre i vigili del fuoco, il personale della Guardia Nazionale e le squadre provenienti da tutto il paese si adoperano per contenere i numerosi incendi di grandi dimensioni, in un contesto di siccità, caldo estremo e condizioni pericolose .

Potrebbe anche interessarti

Recupero di un cane scivolato in un canalone a Sillano

Il Faro

Incendio nella notte a Urbe, danni ingenti a un caseggiato

Il Faro

Dona il sangue, dona la vita

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *