lunedì, Agosto 3, 2026
Ultimo:
cronacaInternazionale

VIDEO – Indonesia, incendio a bordo di un traghetto: cinque morti e 41 dispesi

Il Faro

Almeno cinque persone sono morte e 41 risultano disperse dopo che un traghetto ha preso fuoco al largo dell’isola indonesiana di Madura, ha dichiarato domenica l’agenzia indonesiana di ricerca e soccorso.

Secondo quanto riportato dai media locali, il traghetto trasportava circa 250 passeggeri e membri dell’equipaggio quando ha preso fuoco, il che ha innescato una vasta operazione di salvataggio che ha coinvolto diverse imbarcazioni.

La Mutiara Sentosa 2 era partita da un porto di Surabaya ed era diretta a Makassar quando il capitano della nave ha segnalato l’incendio diverse ore dopo la partenza..

Le cause dell’incendio non sono state immediatamente accertate.

Le autorità hanno dichiarato che passeggeri e merci venivano trasferiti su navi di soccorso. Alle 11:20 ora locale, circa 40 persone si trovavano ancora a bordo del traghetto, mentre le operazioni di evacuazione continuavano.

Il Ministero dei Trasporti indonesiano ha dichiarato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità e che sta coordinando le proprie azioni con tutte le agenzie competenti per garantire che l’evacuazione avvenga in modo rapido e sicuro.

Potrebbe anche interessarti

Crolla un palazzo al Cairo, almeno 8 morti e 24 feriti

Il Faro

TikTok presenterà un limite di tempo sullo schermo di 60 minuti per i minori di 18 anni

Il Faro

A fuoco discariche e cassonetti di rifiuti allo Zen 2, di mira le solite zone

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *