VIDEO – Indonesia, incendio a bordo di un traghetto: cinque morti e 41 dispesi

Almeno cinque persone sono morte e 41 risultano disperse dopo che un traghetto ha preso fuoco al largo dell’isola indonesiana di Madura, ha dichiarato domenica l’agenzia indonesiana di ricerca e soccorso.

Secondo quanto riportato dai media locali, il traghetto trasportava circa 250 passeggeri e membri dell’equipaggio quando ha preso fuoco, il che ha innescato una vasta operazione di salvataggio che ha coinvolto diverse imbarcazioni.

La Mutiara Sentosa 2 era partita da un porto di Surabaya ed era diretta a Makassar quando il capitano della nave ha segnalato l’incendio diverse ore dopo la partenza..

Le cause dell’incendio non sono state immediatamente accertate.

Le autorità hanno dichiarato che passeggeri e merci venivano trasferiti su navi di soccorso. Alle 11:20 ora locale, circa 40 persone si trovavano ancora a bordo del traghetto, mentre le operazioni di evacuazione continuavano.

Il Ministero dei Trasporti indonesiano ha dichiarato che la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la massima priorità e che sta coordinando le proprie azioni con tutte le agenzie competenti per garantire che l’evacuazione avvenga in modo rapido e sicuro.