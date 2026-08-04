Appiccano il fuoco vicino a un maneggio: salvati 45 cavalli

Allarme incendi sulla Pedemontana, a causa della siccità per cui si sono esauriti i pozzi d’acqua nei borghi collinari. Ma a Cappella Maggiore c’è chi ha inteso comunque bruciare delle sterpaglie e sono partite le fiamme che hanno rischiato di coinvolgere anche un maneggio di cavalli, il “Col Alta Horse Club”, dove sono custoditi ben 45 animali.

«Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente da Vittorio Veneto e da Conegliano» ci fanno sapere dalla direzione del maneggio.

«La nostra grande preoccupazione era sì quella del fuoco, ma soprattutto per il fumo: temevamo che rimanessero intossicati i nostri cavalli, tanti di proprietà, ma anche in affido da parte di terzi». Le fiamme hanno bruciato l’erba secca di una decina di ettari ed il primo filare di un vigneto. Ad allarmarsi sono stati i vicini, quando hanno visto l’intenso fumo alzarsi dalla campagna, anche se le fiamme quasi non si vedevano.

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