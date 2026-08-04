Assunzione per9 posti di operatore – ruolo operatori e assistenti del C.N.VV.F. riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria procedura speciale di reclutamento

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio V – Concorsi comunica che in data 3 agosto 2026 è pubblicato il bando di procedura di assunzione a 9 posti nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall’art.8 del bando di procedura selettiva di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018.

La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, dal 4 agosto 2026 e fino al 2 settembre 2026.