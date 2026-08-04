Campi Flegrei, 57 edifici inagibili e 395 abitazioni sgomberate

Prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco sul territorio dei Campi Flegrei, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella serata del 31 luglio, con epicentro nell’area della Solfatara di Pozzuoli.

Sono 57 gli edifici inagibili, 395 le unità abitative sgomberate, 227 gli interventi effettuati, 655 quelli in coda. Questo è il bilancio allo stato attuale dell’attività dei Vigili del Fuoco nel territorio flegreo.

«Il continuo afflusso di rinforzi, disposto dal Centro Operativo Nazionale e dalla Direzione Regionale della Campania, ci consente di ampliare costantemente la capacità di risposta sul territorio flegreo. Accanto alla verifica di staticità degli edifici, stiamo garantendo anche la tutela del patrimonio culturale e il supporto alla popolazione per il recupero dei beni personali, in stretto coordinamento con la Polizia Locale e le altre istituzioni coinvolte. Il nostro impegno resta totale, con un solo obiettivo: la tutela dell’incolumità pubblica e privata dei cittadini colpiti da questo evento sismico. Il Comando invita la cittadinanza a mantenere la calma, a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a contattare il 115 esclusivamente per situazioni di effettivo pericolo, per non intasare le linee di soccorso», riferisce il capo dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano.

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