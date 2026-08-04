mercoledì, Agosto 5, 2026
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Vigili del fuoco

Emergenza sismica nell’area di Napoli: dalla Calabria inviati due moduli MO.RECS della Colonna Mobile dei Vigili del Fuoco

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

A seguito dell’evento sismico che ha interessato l’area di Napoli, sono stati attivati due moduli MO.RECS (Modulo di Ricognizione Esperta per la Caratterizzazione Strategica) della Colonna Mobile Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, provenienti dai Comandi di Catanzaro e Cosenza, a supporto del dispositivo nazionale di soccorso.
Il MO.RECS è un modulo specialistico impiegato nelle prime fasi dell’emergenza con il compito di effettuare una rapida ricognizione dell’area colpita, raccogliendo e trasmettendo informazioni tecniche sullo scenario operativo. L’attività svolta consente di definire con tempestività le criticità presenti, valutare le esigenze di soccorso e fornire agli organi di coordinamento un quadro aggiornato della situazione, indispensabile per orientare l’impiego delle ulteriori risorse operative.
L’attivazione dei moduli rientra nel dispositivo nazionale di mobilitazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previsto per garantire un rapido concorso delle Colonne Mobili Regionali nelle emergenze di particolare rilevanza.

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