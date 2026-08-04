mercoledì, Agosto 5, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di vegetazione a Tor di Valle

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

ROMA, IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO – Dalle 15:00 i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio di sterpaglie e vegetazione che interessa l’area compresa tra Tor di Valle, via del Mare e via del Cappellaccio.
Sul posto stanno operando 30 unità, tra cui un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Corpo nazionale, che coordina anche l’impiego dell’elicottero antincendio della Regione.
Alcune squadre sono schierate a protezione di alcune baracche presenti nell’area.

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