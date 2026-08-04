Interventi nel marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

URBISAGLIA (MC) – RIBALTAMENTO DI UNA FALCIATRICE SEMOVENTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel comune di Urbisaglia per il ribaltamento su un fianco di una falciatrice semovente.

Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Macerata, supportata da personale con autogrù. Le squadre hanno provveduto al raddrizzamento del mezzo e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

L’intervento si è concluso intorno alle ore 11:15 circa.

Dal Comando di Macerata.

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ANCONA – SOCCORSO A PERSONA IN ZONA PASSETTO – I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in zona Passetto per prestare soccorso a una persona anziana colta da un malore.

La persona è stata raggiunta, assistita e affidata alle cure del personale sanitario.Il recupero è stato effettuato via terra fino all’ambulanza.

Dal Comando di Ancona.