Interventi nel marchigiano

martedì, Agosto 4, 2026
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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

URBISAGLIA (MC) – RIBALTAMENTO DI UNA FALCIATRICE SEMOVENTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel comune di Urbisaglia per il ribaltamento su un fianco di una falciatrice semovente.
Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Macerata, supportata da personale con autogrù. Le squadre hanno provveduto al raddrizzamento del mezzo e alla successiva messa in sicurezza dell’area.
L’intervento si è concluso intorno alle ore 11:15 circa.

Dal Comando di Macerata.

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ANCONA – SOCCORSO A PERSONA IN ZONA PASSETTO – I sommozzatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in zona Passetto per prestare soccorso a una persona anziana colta da un malore.
La persona è stata raggiunta, assistita e affidata alle cure del personale sanitario.Il recupero è stato effettuato via terra fino all’ambulanza.

Dal Comando di Ancona.

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