Intervento a seguito di disturbi respiratori di alcuni ospiti del B&B Hotel Como City Center.

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

22:35 di ieri sera intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di Como in Viale Innocenzo XI civ. 15 per sopralluogo a seguito di disturbi respiratori di alcuni ospiti del B&B Hotel Como City Center.

Tre squadre VVF intervenute con funzionario hanno provveduto all’evacuazione preventiva della struttura alberghiera che al momento ospitava circa 150 turisti.

Il personale sanitario in posto si prendeva cura di due turisti per i quali non necessitava il trasporto all’ospedale.

Le cause dell’evento in prima ipotesi hanno valutato verosimile un gesto volontario con spray utticante agevolato nella diffusione da impianto di condizionamento; sono in corso indagini per ricostruire la dinamica.

Al termine di una attenta ricognizione e ad un sopralluogo congiunto con il tecnico manutentore si provvedeva a far rientrare gli ospiti all’interno della struttura e si diffidava il gestore del B&B all’utilizzo dell’impianto di condizionamento del piano terra.

Oltre a squadre VV.F., sono intervenuti: automediche, ambulanze del 118, Polizia di Stato.