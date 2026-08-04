Malè, operaio di 28 anni schiacciato da un mezzo agricolo: trasferito in elicottero all’ospedale di Trento

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di ieri a Malè, in Val di Sole, dove un operaio di 28 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un mezzo agricolo.

L’allarme è scattato intorno alle 11, quando il giovane, impegnato nelle operazioni di trasporto di un’irroratrice, è salito sul cassone del furgone. Per cause ancora in fase di accertamento, il macchinario si sarebbe mosso improvvisamente, travolgendo e schiacciando l’operaio.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario con ambulanza, i vigili del fuoco di Malè e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero sanitario. Nel frattempo l’area è stata isolata e messa in sicurezza, consentendo ai soccorritori di prestare le prime cure al ferito.

Dopo le operazioni di stabilizzazione, il 28enne è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento per gli accertamenti e le cure necessarie.