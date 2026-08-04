mercoledì, Agosto 5, 2026
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Vigili del fuoco

Reuperato il corpo del ragazzo nel lago

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Dalle ore 2.00 in San Siro, frazione Acquaseria, sono state avviate le ricerca di un ragazzo di 22 anni tuffatosi nel lago e non riemerso.
I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio con natante VVF Bellano, sommozzatori VVF Torino, oltre a 118, CC e Guardia costiera sono stati impegnati nelle operazioni che si sono concluse con il recupero del corpo alle ore 6 circa. Constatato il decesso, il corpo resta a disposizione dell’AG.
Si tratta di un ragazzo classe 2004 nato in Marocco, cittadino italiano

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