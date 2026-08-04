Roghi in serie nella notte: sette interventi dei Vigili del fuoco

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco del distaccamento di Corato, chiamati a fronteggiare ben sette distinti incendi sviluppatisi in diverse zone del territorio cittadino nel giro di poche ore. Una lunga sequenza di interventi che ha impegnato senza sosta le squadre operative, supportate in alcuni casi anche dagli operatori della Vigilanza Giurata, intervenuti per la messa in sicurezza delle aree interessate.

I roghi hanno interessato prevalentemente sterpaglie, cumuli di rifiuti e, in alcuni casi, anche alberi di ulivo, alimentati dal caldo e dalla vegetazione secca tipica di questo periodo dell’anno.

Il primo intervento ha riguardato via Barletta – Grumo, per spegnere fuoco che ha interessato alcuni rifiuti. Successivamente le squadre sono intervenute in via Santa Lucia per un incendio che ha coinvolto alberi e vegetazione.

Altri roghi sono stati segnalati in contrada Sansanello, lungo via San Magno, e sulla Strada Provinciale 321. L’ultimo intervento della notte ha interessato la pineta situata di fronte all’agriturismo San Giuseppe. Una operazione delicata che ha richiesto un’attenta opera di spegnimento per impedirne l’ulteriore propagazione.

L’attività dei Vigili del fuoco si è protratta per diverse ore, con continui spostamenti da un punto all’altro del territorio per contenere i diversi fronti di incendio e scongiurare rischi per persone, abitazioni e attività agricole.

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