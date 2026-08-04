Un aereo precipita nei pressi dell’aeroporto di Guymon, provocando un incendio e l’evacuazione di diverse zone del Panhandle.

Secondo quanto riportato da News 9 , l’aereo è precipitato a sud-est dell’aeroporto di Guymon . I residenti della zona sono stati evacuati, mentre i servizi di emergenza hanno chiesto alla popolazione di evitare l’area .

L’aeroporto municipale di Guymon è classificato dal Dipartimento aerospaziale e aeronautico dell’Oklahoma come aeroporto regionale per affari.

Al momento, l’incendio e le evacuazioni rimangono le principali preoccupazioni intorno all’aeroporto di Panhandle. Le dimensioni dell’incendio, i danni agli aeromobili e gli eventuali feriti non erano stati resi pubblici nei primi rapporti.

https://hoodline.com/2026/08/plane-plunge-near-guymon-airport-sparks-wildfire-triggers-panhandle-evacuations