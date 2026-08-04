mercoledì, Agosto 5, 2026
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Varese, Giorgia Pelacchi conquista il bronzo ai Campionati Europei di Canottaggio

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si sono svolti, presso la Schiranna di Varese, dal 31 Luglio al 02 Agosto i Campionati Europei Assoluti di Canottaggio.
Giorgia Pelacchi, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato la medaglia di Bronzo nella specialità “dell’otto femminile” insieme alle azzurre Clara Guerra, Sophie Souwer, Angelica Merlini, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato.
Il Team Azzurro è stato protagonista di una prova di spessore chiudendo a soli pochi secondi dalle inglesi (seconde dietro la Romania). E’ il quarto bronzo consecutivo per l’Italia nell’otto femminile agli Europei..
La prestazione dell’Atleta del G.S.VV.F. Fiamme Rosse Giorgia Pelacchi e dell’ intero equipaggio azzurro è stato un ottimo banco di prova in vista dei prossimi Campionati  Mondiali in programma ad Amsterdam dal 24 al 30 Agosto 2026.

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