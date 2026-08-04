VIDEO – Residenti sfollati e vigili del fuoco feriti dopo un vasto incendio in un complesso residenziale

FOSTER CITY, California (KGO) — Più di 50 unità abitative sono state danneggiate da un incendio in un complesso condominiale di Foster City, costringendo numerosi residenti a lasciare le proprie case, mentre i vigili del fuoco continuavano a combattere gli ultimi focolai lunedì mattina.

Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti con lesioni lievi, tra cui ustioni e inalazione di fumo.

L’incendio è scoppiato intorno alle 14:30 di domenica in un complesso residenziale su Sea Spray Lane e si è rapidamente propagato all’intero edificio. A più di 14 ore dall’inizio delle fiamme, i vigili del fuoco erano ancora impegnati a spegnere gli ultimi focolai.

Le squadre di soccorso hanno dovuto affrontare temperature elevate e forti venti durante le operazioni di spegnimento, e i funzionari dei vigili del fuoco hanno affermato che le condizioni meteorologiche potrebbero continuare a influenzare le operazioni.