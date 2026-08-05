85simo anniversario delle Scuole Centrali Antincendi
VIGILI DEL FUOCO
Ieri mattina si è celebrato l’85° anniversario della fondazione delle Scuole Centrali Antincendi.
La cerimonia ha previsto la posa di una corona presso il monumento dei caduti Allievi Vigili Volontari Ausiliari collocato presso il P.zza intitolato a Ermanno Corsetti, alla presenza del Direttore Centrale per la Formazione Ing. Francesco Notaro e del Funzionario Vicario delle Scuole Ing. Nicola Staiti.
Gli onori sono stati tenuti da una rappresentanza di Istruttori Professionali, Istruttori Ginnici-Natatori, oltre alla presenza sul piazzale di Direttivi ed Ispettori del ruolo operativo e del ruolo ginnico-sportivo che prestano servizio presso il compendio di Capannelle.
Il silenzio è stato eseguito a cura di un trombettista appartenente alla Banda Musicale del CNVVF.