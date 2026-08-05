mercoledì, Agosto 5, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

85simo anniversario delle Scuole Centrali Antincendi

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Ieri mattina si è celebrato l’85° anniversario della fondazione delle Scuole Centrali Antincendi.

La cerimonia ha previsto la posa di una corona presso il monumento dei caduti Allievi Vigili Volontari Ausiliari collocato presso il P.zza intitolato a Ermanno Corsetti, alla presenza del Direttore Centrale per la Formazione Ing. Francesco Notaro e del Funzionario Vicario delle Scuole Ing. Nicola Staiti.

Gli onori sono stati tenuti da una rappresentanza di Istruttori Professionali, Istruttori Ginnici-Natatori, oltre alla presenza sul piazzale di Direttivi ed Ispettori del ruolo operativo e del ruolo ginnico-sportivo che prestano servizio presso il compendio di Capannelle.

Il silenzio è stato eseguito a cura di un trombettista appartenente alla Banda Musicale del CNVVF.

Potrebbe anche interessarti

Vigile del fuoco sconfitto dalla malattia, il dolore dei colleghi: “Mancherai, ma il tuo esempio non verrà dimenticato”. Addio a 67 anni a Hubert Kustatscher

Il Faro

Maltempo – 400 interventi in emilia Romagna, 60 provincia di Firenze, – Prosegue a Genova l’intervento dei Vigili del Fuoco dopo il crollo del muro in centro città

Il Faro

Video – Recupero di un’autovettura nel cagliaritano

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *