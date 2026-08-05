mercoledì, Agosto 5, 2026
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Auto finisce nel Po durante un inseguimento a Torino.

Il Faro

La vettura finita nel Po durante l’inseguimento con la polizia appare gravemente danneggiata dopo il recupero. Il mezzo è stato transennato per consentire gli accertamenti sulle circostanze dell’incidente

vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche lungo il corso del Po con mezzi nautici, per escludere la presenza in acqua di eventuali altri occupanti dell’auto. Le operazioni sono scattate nella notte nei pressi del ponte Umberto I, a Torino.

L’auto recuperata dal fiume è delimitata dal nastro della polizia, mentre sul posto restano i mezzi del soccorso acquatico dei vigili del fuoco. Nell’intervento sono state impiegate 11 squadre, per un totale di 25 operatori.

https://tg24.sky.it/cronaca/2026/08/05/auto-finisce-nel-po-durante-un-inseguimento-a-torino-foto#00

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