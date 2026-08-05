CAMPI FLEGREI – Vigili del fuoco Napoli, 382 interventi effettuati e 767 in coda, 89 edifici sgomberati

Napoli, 5 ago. – (Adnkronos) – Sono stati sinora effettuati, dati aggiornati sino alle ore 8 di stamattina 382 interventi con 89 edifici sgomberati e 525 unità abitative interessate.

Sono ancora da svolgere 767 interventi. Sono i dati forniti dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli. I Vigili del fuoco stanno assistendo la popolazione rimasta priva di acqua, inviando tre autobotti kilolitriche per la distribuzione di acqua non potabile sul territorio di Pozzuoli.