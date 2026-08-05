Incendio a Macomer, fiamme in un fienile: si contano ingenti danni alla struttura

Un vasto incendio è divampato nelle prime ore di oggi, 5 agosto, all’interno dell’area industriale di Tossilo, dove un fienile è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo ha provocato ingenti danni alla struttura, appartenente all’azienda agroalimentare Forma Carni.

Secondo le prime informazioni, l’incendio si è sviluppato intorno alle 6 del mattino in prossimità dell’impianto di biogas dell’azienda.

Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme potrebbero essere state causate da un fenomeno di autocombustione del materiale stoccato nel fienile. L’origine dell’incendio dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti tecnici che saranno effettuati al termine dell’emergenza.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha consentito di monitorare l’evolversi della situazione, evitando ulteriori criticità nell’area industriale.

Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno proseguendo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura.

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