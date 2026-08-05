Incendio in casa alla Romanina: donna disabile muore tra le fiamme

Tragedia nel pomeriggio a Roma. Una donna disabile di circa 70 anni è morta intossicata dai fumi a causa di un incendio divampato nel suo appartamento al piano terra. Il dramma si è consumato in una manciata di minuti in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina.

Sul posto sono intervenuti attorno alle 16 i Vigili del fuoco di Marino, che sono entrati nella casa per soccorrerla, ma per l’anziana non c’era già più nulla da fare. Domate le fiamme, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Marino (squadra 15/A), allertati dalla Sala Operativa del Comando provinciale.

I pompieri si sono precipitati all’interno dell’appartamento per soccorrere la proprietaria, una donna di circa 70 anni con disabilità, rimasta bloccata dentro casa mentre le fiamme e il fumo denso avvolgevano le stanze.

Purtroppo per l’anziana non c’era già più nulla da fare: quando i soccorritori l’hanno raggiunta, la donna era già deceduta a causa dell’intossicazione per l’inalazione dei fumi della combustione. Il corpo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 giunto sul posto.

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