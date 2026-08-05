Milano, incendio coinvolge sei autovetture: evacuato temporaneamente un albergo

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Milano, 5 agosto 2026 – Alle ore 5:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mauro Macchi per l’incendio di un’autovettura.

Sul posto sono state inviate due autopompe e un’autobotte. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme hanno interessato inizialmente una vettura in sosta, propagandosi successivamente ad altri cinque veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

A scopo precauzionale, gli occupanti di un albergo situato nelle immediate vicinanze sono stati temporaneamente evacuati durante le operazioni di soccorso.

L’intervento di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area si è concluso dopo circa due ore. Non si registrano persone coinvolte o ferite.

Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.