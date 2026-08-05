VIDEO – Esercito e 350 vigili del fuoco combattono un incendio boschivo fuori controllo nei Paesi Bassi.

Un incendio boschivo si sta propagando su circa 100 ettari della riserva naturale Boschhuizerbergen, vicino a Oostrum nella provincia olandese del Limburgo e risulta ancora fuori controllo, spingendo le autorità a limitare l’accesso all’area.

Circa 350 vigili del fuoco sono stati mobilitati per contenere le fiamme, con il supporto delle forze armate olandesi, inclusi elicotteri Chinook dotati di benne da 7.000 litri per il trasporto d’acqua.

Le autorità hanno segnalato che le condizioni di siccità, la bassa umidità e i venti variabili stanno ostacolando le operazioni di spegnimento, mentre il fumo si diffonde verso le località vicine.

Ai residenti è stato raccomandato di evitare la zona, tenere le finestre chiuse e spegnere i sistemi di ventilazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, mentre i Paesi Bassi continuano ad affrontare una prolungata siccità.