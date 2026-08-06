AGGIORNAMENTO INCENDIO BOSCHIVO – VALMADRERA (LC)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nelle ultime ore si è registrato un significativo incremento dell’intensità del vento nell’area interessata dall’incendio, con conseguente riattivazione dei fronti di fiamma, che hanno ripreso vigore manifestando una

forte intensità. I vigili del fuoco durante la nottata hanno predisposto presidi sul territorio per garantire il monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio e consentire una rapida individuazione di eventuali situazioni di criticità.

Contestualmente, i volontari dell’Antincendio Boschivo (AIB) hanno attivato punti di osservazione nelle località di Civenna e Valbrona, con particolare attenzione all’evoluzione dei fronti e al possibile verificarsi di fenomeni di spotting. Sono stati attivati due velivoli della flotta aerea nazionale in supporto agli elicotteri del servizio antincendio regionale, è in arrivo da Genova un Canadair “CAN 31”. Mentre sta già operando “CAN 11” sull’incendio di Gordona (SO).

Resta attivo anche l’incendio di Premana (LC).