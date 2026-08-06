La sera del 5 agosto alle ore 21, nel comune di Cesena, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via San Crispino per l’incendio di due autotreni che si trovavano all’interno del parcheggio esterno di una ditta. Sul posto sono arrivate quattro squadre provenienti dalle sedi di Cesena, Cesenatico e Forlì. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme, evitando la propagazione del rogo alle strutture e ai veicoli circostanti, e hanno successivamente effettuato la messa in sicurezza dell’intera area interessata. Nel corso dell’intervento non si sono registrati feriti.

Due autotreni prendono fuoco nel parcheggio esterno dell’azienda: intervento dei vigili del fuoco

https://www.cesenatoday.it/cronaca/due-autotreni-in-fiamme-intervento-vigili-del-fuoco.html

© CesenaToday