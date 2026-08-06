Incendi senza tregua in Piemonte: 20 bambini evacuati a Pont Canavese e i gestori del Rifugio Monte Barone

TORINO – Il Piemonte continua a fare i conti con una delle emergenze incendi più gravi dell’estate. Da nord a sud della regione sono numerosi i roghi ancora attivi, alimentati dalle alte temperature, dalla vegetazione ormai estremamente secca e dal vento, che rende particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

L’ultimo incendio di rilievo è stato segnalato a Pont Canavese, dove nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenute undici squadre dei Vigili del Fuoco, tra personale permanente e volontario, supportate dall’elicottero Drago e dai volontari dell’Antincendi Boschivi (Aib).

L’obiettivo principale è stato impedire che il fronte del fuoco raggiungesse abitazioni e aree abitate, un compito reso particolarmente complesso dalle forti raffiche di vento. I soccorritori sono riusciti a salvare un’abitazione in località Frassinetto e stanno cercando di contenere l’avanzata delle fiamme verso la zona di Sangiapiana.

Per motivi di sicurezza sono state evacuate circa 50 persone che si trovavano lungo il sentiero diretto verso l’area interessata dall’incendio. Inoltre, una ventina di bambini è stata allontanata da un’abitazione invasa dal fumo.

Resta particolarmente critica anche la situazione nel Biellese, dove il Monte Barone, in Val Sessera, nel territorio comunale di Coggiola, continua a bruciare da tre giorni.

https://www.quotidianopiemontese.it/2026/08/06/incendi-piemonte-roghi-attivi-evacuazioni-allerta