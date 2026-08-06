Milano, si dà fuoco in videochiamata con la ex davanti casa di lei, 35enne gravissimo: ha ustioni sul 70% del corpo

Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essersi dato fuoco, secondo le prime ricostr

L’uomo era in videochiamata con la ex. Lo ha confermato la donna, che è stata sentita dai carabinieri. Si tratta di un 35enne romeno, che dopo essersi dato alle fiamme dentro la macchina, in un disperato tentativo di mettersi in salvo ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall’abitacolo. È stato trovato lì, a terra, di fianco alla macchina con lo sportello aperto. Ricoverato all’ospedale di Niguarda, le sue condizioni sono gravissime.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, l’uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile mentre si trovava all’interno della propria auto, dando poi fuoco a se stesso e alla vettura. Il 35enne sarebbe successivamente riuscito a uscire dall’abitacolo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, lo hanno trovato a terra, ancora avvolto dalle fiamme, accanto all’auto incendiata. Il veicolo, secondo le informazioni finora disponibili, sarebbe stato parcheggiato davanti all’abitazione della donna con la quale l’uomo aveva avuto o aveva una relazione sentimentale. Anche questo elemento è tuttavia ancora oggetto di accertamenti.

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