VIDEO – L’acqua “scioglie” le polo dei vigili del fuoco. E i sindacati chiedono il ritiro della fornitura

Dovrebbero uscire indenni da un incendio ma a distruggerle a quanto pare basta… la lavatrice. I vigili del fuoco, a Torino e non solo, sono in rivolta per quello che minaccia di diventare un vero e proprio scandalo: le nuove polo della divisa di ordinanza vengono letteralmente sciolte dall’acqua. Non ci credete? La prova arriva da un video di Costantino Saporito, sindacalista dell’Uilpa Vvf, che non lascia adito a dubbi. Il filmato mostra un vigile del fuoco che apre davanti alla telecamera la sua nuova polo con il logo del corpo, la mostra all’obiettivo strattonandola per far vedere che non ha difetti, non è tagliata o altro. Poi prende una bottiglietta, versa l’acqua sulla polo e incredibilmente la maglia comincia a sfaldarsi: basta una piccola pressione delle dita e si apre un buco che si allarga sempre più, fino a quando la polo si divide letteralmente in due. «Senza fare forza – sottolinea il pompiere – solo toccandola».

Saporito conferma che non si tratta di uno scherzo: «Sono testimone di quanto sta accadendo. Personalmente, ritengo l’acquisto di questa fornitura scellerato perché i Vigili del Fuoco sono, a mio parere, un patrimonio inestimabile e vanno equipaggiati bene». A ulteriore dimostrazione le testimonianze di altri pompieri che non solo confermano il problema delle polo ma segnalano problemi simili anche con altri indumenti della divisa e con le scuole delle scarpe «che si disintegrano».

https://www.torinocronaca.it/news/torino/676027/le-nuove-polo-dei-vigili-del-fuoco-si-sciolgono-con-l-acqua-lo-scandalo-delle-forniture-ai-pompieri.html