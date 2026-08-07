Assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 64/2012, di personale Specialista Nautico appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco, dei Capi Squadra e dei Capi Reparto
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
AVVIO INTERPELLO – SEGUONO I COMANDI
MESSINA – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/MESSINA.pdf
NAPOLI – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/NAPOLI.pdf
TRIESTE – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/NAPOLI.pdf
REGGIO CALABRIA – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/REGGIO-CALABRIA.pdf