venerdì, Agosto 7, 2026
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Decreti e circolariVigili del fuoco

Assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 64/2012, di personale Specialista Nautico appartenente ai ruoli dei Vigili del Fuoco, dei Capi Squadra e dei Capi Reparto

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

AVVIO INTERPELLO – SEGUONO I COMANDI

MESSINA – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/MESSINA.pdf

NAPOLI – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/NAPOLI.pdf

TRIESTE – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/NAPOLI.pdf

REGGIO CALABRIA – https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/08/REGGIO-CALABRIA.pdf

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