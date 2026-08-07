Interventi sul territorio marchigano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – INCENDIO IN CABINA ELETTRICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 23:30 a Porto Sant’Elpidio per l’incendio di due trasformatori all’interno di una cabina elettrica.

La squadra VVF di Fermo ha avviato le operazioni di spegnimento dopo aver ricevuto dai tecnici della società distributrice di energia elettrica la conferma dell’avvenuto sezionamento dell’impianto e dell’assenza di tensione elettrica. Le fiamme sono state estinte mediante l’impiego di liquido schiumogeno.

Nessuna persona coinvolta.

Sul posto presenti anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Fermo.

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ASCOLI PICENO – INCENDIO VEGETAZIONE – Vigili del fuoco impegnati questa mattina su un vasto fronte di fuoco tra le frazioni di Poggio di Bretta e Vallesenzana. Le fiammi hanno coinvolto sterpaglie, macchia mediterranea ed un uliveto. Al lavoro 15 operatori VVF e l’elicottero della Regione Marche dedicato agli incendi boschivi coordinati dal DOS (direttore operazioni di spegnimento) dei pompieri.

Dal Comando di Ascoli Piceno