Numerosi interventi per maltempo

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

A partire dalle ore 2.30 circa i Vigili del Fuoco di Verona sono particolarmente impegnati per numerosi interventi che si sono resi necessari a seguito del forte maltempo che ha colpito soprattutto la zona della bassa veronese ed in particolare il comune di Bovolone.

Sono già 28 gli interventi effettuati mentre rimangono circa 60 le richieste da evadere.

Gli interventi riguardano soprattutto allagamenti, tagli pianta, di cui una caduta sulla linea ferroviaria Legnago/Nogara, 2 tetti scoperchiati, un furgone bloccato in acqua con 2 persone all’interno. Un surfista in difficoltà è stato soccorso sulle acque del lago di Garda.

Le operazioni sono tuttora in corso e sul territorio stanno operando 10 squadre di Vigili del fuoco con 54 unità di personale e 20 automezzi.

Per far fronte alle numerose richieste è stato trattenuto in servizio il personale VV.F. smontante dal turno notturno che sta proseguendo ad operare.