Più tecnologia, sale operative avanzate e nuovi droni – da Governo in arrivo risorse per oltre 17 milioni di euro

VIGILI DEL FUOCO

Il Governo conferma il proprio impegno per il rafforzamento del sistema nazionale di soccorso, destinando 17,6 milioni di euro al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con l’approvazione delle risorse dell’Accordo di Coesione da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), vengono finanziati interventi strategici per l’ammodernamento tecnologico, l’efficienza operativa e la sostenibilità delle strutture.

Sono tre le misure principali che interessano il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, a partire dalla sostenibilità e dall’autonomia energetica, con la realizzazione di impianti per garantire la continuità operativa ed energetica in caso di emergenza, per un totale complessivo di 10 milioni di euro.

Altre risorse sono destinate al potenziamento delle sale operative, per le quali sarà possibile procedere all’ammodernamento e al potenziamento tecnologico delle sale di comando e controllo per la gestione integrata delle emergenze sul territorio (4 milioni di euro).

Sviluppo anche della rete avanzata di droni per il soccorso pubblico e il monitoraggio aereo dello scenario operativo in tempo reale, per un valore complessivo di 3,6 milioni di euro.

Con questo intervento il Governo consolida il percorso di rafforzamento del sistema di soccorso nazionale, investendo in tecnologie, infrastrutture e strumenti capaci di migliorare la sicurezza dei cittadini e le condizioni operative dei Vigili del fuoco, assicurando una risposta sempre più tempestiva ed efficace alle emergenze. Investimenti concreti che vanno a vantaggio della sicurezza dei cittadini e anche degli stessi operatori del soccorso, per garantire una risposta sempre più tempestiva ed efficace di fronte alle emergenze e alle calamità.