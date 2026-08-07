venerdì, Agosto 7, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – CAMPI FLEGREI, PROSEGUE L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLE VERIFICHE POST SISMA

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

NAPOLI – Continua l’attività dei vigili del fuoco nell’area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio.
Sul territorio sono al lavoro squadre specializzate affiancate dai moduli per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, arrivati da diversi comandi d’Italia, impiegati per valutare in tempi rapidi le condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessati dall’evento sismico.
Dall’inizio dell’emergenza sono stati portati a termine 760 interventi nell’area colpita.
Nella clip briefing operativo di stamattina al Centro Coordinamento Soccorsi di Pozzuoli e le attività di assistenza alla popolazione.

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