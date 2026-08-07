venerdì, Agosto 7, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

VIDEO – Incendio boschivo in area impervia – da ieri intervento a Canossa

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

REGGIO EMILIA, – Continuano, dalle ore 17 di ieri, le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio boschivo in una zona impervia in località Vedriano, nel territorio di Canossa (RE).
Per il contrasto ai fronti di fiamma stanno operando cinque squadre, di cui due giunte in rinforzo dai comandi di Bologna e Parma.
Nella clip ricognizione aerea di stanotte con i droni sulla zona d’intervento.

Potrebbe anche interessarti

Esequie e ricordo dell’indimenticato Luigi Taurisano

Il Faro

Impiegabilità del personale specialista nell’ambito delle cd attività incentivate

Il Faro

VVF: UAS – IX° Campionato Italiano Tennistavolo VVF Memorial C.S. Donato Marcosano

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *