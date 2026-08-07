VIDEO – Incendio boschivo in area impervia – da ieri intervento a Canossa
VIGILI DEL FUOCO
REGGIO EMILIA, – Continuano, dalle ore 17 di ieri, le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio boschivo in una zona impervia in località Vedriano, nel territorio di Canossa (RE).
Per il contrasto ai fronti di fiamma stanno operando cinque squadre, di cui due giunte in rinforzo dai comandi di Bologna e Parma.
Nella clip ricognizione aerea di stanotte con i droni sulla zona d’intervento.